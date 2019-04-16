2 genç kıza işkence ve istismar! İşte 63 yıllık hapsin inanılmaz gerekçesi
ERZURUM'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla 2 genç kıza yapılan işkence ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, 63 yıl hapis cezası verilen sanık için "Uslanmaz kişiliği" olduğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulamadı.
Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce döven, ardından da birine cinsel istismarda bulunan 3'ü kız 5 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, 63 yıl hapis cezası verilen Ahmet Değirmencioğlu için "uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık" ifadesini kullanarak, "Tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır" dedi.
Dövüp yerde sürüklediler
8 Mayıs 2018 günü yaşanan olayda B.Y.(17) ve C.Ç. (24) adlı 2 kız, dedikodu yaptıkları iddiasıyla götürüldükleri Palandöken Dağı eteklerinde Ahmet Değirmencioğlu(18), Sevcan Baki(20), Sercan Uzun (19) ve N.Y. (17) tarafından dakikalarca dövüldü. Kızları yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başına taşlara vurup, küfür ve hakaretler etti.
Cinsel istismarda bulundular
Değirmencioğlu da bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin çığlak görüntüleri ile dayak olayını cep telefonuna kaydetti. Ardından kızlardan B.Y.'ye nitelikli cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Ahmet Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonu gasbetti. Eren Suci (24) de tüm olanları seyretti.
5 kişiden 4'ü tahliye edildi
İki kızın şikayeti üzerine 9 Mayıs'ta tutuklanan 3'ü kız 5 şüphelinin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 5 şüpheli hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, bu süreçte Ahmet Değirmencioğlu dışındaki tutuklular tahliye edildi. 2 kız da şikayetlerini geri çekti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine kızların dövülme anına ait görüntülere yayın yasağı getirildi.