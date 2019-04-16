2 genç kıza işkence ve istismar! İşte 63 yıllık hapsin inanılmaz gerekçesi

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce döven, ardından da birine cinsel istismarda bulunan 3'ü kız 5 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, 63 yıl hapis cezası verilen Ahmet Değirmencioğlu için "uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık" ifadesini kullanarak, "Tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır" dedi.