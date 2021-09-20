2 genç Çin'de araştırıp Düzce'de üretti! 43 ülkeden sipariş yağıyor
DÜZCE'de iki genç girişimci, KOSGEB desteğiyle adım attıkları iş hayatında açtıkları 3 fabrikadan birçok ülkeye ürün ihraç ediyorlar.
Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun 32 yaşındaki Mustafa İnci ve 32 yaşındaki Fatih Bayraktar, Çin'de elektrikli ulaşım araçlarıyla ilgili araştırma yaptı.
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İki arkadaş, Kendilerine ilk etapta perakende satış için bir model belirledi.
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Genç mühendisler daha sonra Antalya'da küçük bir işletme açarak iş hayatına başladı.
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Burada istedikleri satışı yapamayan iki genç ancak arızalanan araçları tamir ederek sistemi öğrendi.
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