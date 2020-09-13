2. el otomobil fiyatları ÖTV zammı ile tavan yaptı! Vatandaş isyan etti "Dengesiz ve anlamsız artış"

Araç fiyatlarının 6 aydır sürekli yükseldiğini ve neredeyse iki katına çıktığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “İkinci el araçta 6 ay önce 15–16 bin lira olan araçlar şimdi 25 bin liraya kadar çıktı. Neredeyse fiyatlar ikiye katlandı. Fiyatların neden bu kadar yükseldiğini anlayamıyoruz. Arabaların ne alınacağı kalmış ne de satılacağı kalmış. O kadar yere bakıyoruz yine de bulamıyoruz. 6 ay önce 10 bin lira olan arabalara şimdi 25–30 bin lira istiyorlar. Çok dengesiz ve anlamsız bir artış var. Bu fiyatlara ne araba alınır ne de satılır” diye konuştu.