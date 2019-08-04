2. el araba arayanlar dikkat! Bu arabaların fiyatı 40 bin lira

2. el araba arayanlar dikkat! Bu arabaların fiyatı 40 bin lira

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Geçtiğimiz günlerde kredi faizlerindeki indirimde bu hareketliliği etkiledi.

2. el araba arayanlar dikkat! Bu arabaların fiyatı 40 bin lira - Sayfa 1

Kurban Bayramına sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı. Kredi faizlerinde indirime gidilmesi otomobillere olan ilgiyi arttırdı.

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2. el araba arayanlar dikkat! Bu arabaların fiyatı 40 bin lira - Sayfa 2

Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı. 40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor.

İşte o otomobiller...

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2. el araba arayanlar dikkat! Bu arabaların fiyatı 40 bin lira - Sayfa 3

Volkswagen Polo: 2004 model

 

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2. el araba arayanlar dikkat! Bu arabaların fiyatı 40 bin lira - Sayfa 4

Citroen C4 dizel
2006 model

Citroen C3 dizel
2011 model

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