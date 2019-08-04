2. el araba arayanlar dikkat! Bu arabaların fiyatı 40 bin lira
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Geçtiğimiz günlerde kredi faizlerindeki indirimde bu hareketliliği etkiledi.
Kurban Bayramına sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı. Kredi faizlerinde indirime gidilmesi otomobillere olan ilgiyi arttırdı.
145
Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı. 40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor.
İşte o otomobiller...
245
Volkswagen Polo: 2004 model
345
Citroen C4 dizel
2006 model
Citroen C3 dizel
2011 model
445