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2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi

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2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ikinci ek Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) iddiası dün gündem olmuştu. Bu yıl için yüzde 58'den fazla zamlanan MTV için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) çıkan iddialara açıklama getirdi. “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiasını yalanladı.

2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi

DMM'nin "X" hesabından yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır." denildi. 

Açıklamada, resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi

Açıklamada, resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi

27 milyar liralık gelir 


Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

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