2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ikinci ek Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) iddiası dün gündem olmuştu. Bu yıl için yüzde 58'den fazla zamlanan MTV için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) çıkan iddialara açıklama getirdi. “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiasını yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin "X" hesabından yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır." denildi.
Açıklamada, resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
27 milyar liralık gelir
Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.