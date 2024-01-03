2. ek MTV iddiasına son nokta kondu! Resmi açıklama araç sahiplerine oh çektirdi

27 milyar liralık gelir



Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.