2 doz aşı oldu delta varyantına yakalandı! 'Çok kötüyüm' deyip ünlü sunucu anlattı: Acımasız...
2 doz covid-19 aşısı olan ABD'li ünlü sunucu ve televizyoncu Catt Sadler, koronavirüse yakalandı
ABD’li ünlü sunucu ve televizyoncu Catt Sadler, iki doz aşı olmasına rağmen corona virüsünün kendisine de bulaştığını duyurdu. 46 yaşındaki Sadler kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Sadler paylaşımında "İki doz aşı olmama rağmen corona virüsü bulaştı. Delta varyantı çok acımasız." ifadelerini kullandı.
Aşıyla ilgili Sadler "Eğer aşı olmadıysanız ya da maske takmıyorsanız, size şunu söyleyebilirim, benim yaşadıklarımı yaşamak istemezsiniz" dedi.
Sürekli maske taktığını ve iki doz aşı olduğunu söyleyen Sadler, “Aşı olmama rağmen beni etkiledi. Aşı olduğum için iyi olacağımı düşündüm fakat iyi değilim." diye konuştu.