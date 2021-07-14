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2 doz aşı oldu delta varyantına yakalandı! 'Çok kötüyüm' deyip ünlü sunucu anlattı: Acımasız...

2 doz aşı oldu delta varyantına yakalandı! 'Çok kötüyüm' deyip ünlü sunucu anlattı: Acımasız...

2 doz covid-19 aşısı olan ABD'li ünlü sunucu ve televizyoncu Catt Sadler, koronavirüse yakalandı

2 doz aşı oldu delta varyantına yakalandı! 'Çok kötüyüm' deyip ünlü sunucu anlattı: Acımasız...

ABD’li ünlü sunucu ve televizyoncu Catt Sadler, iki doz aşı olmasına rağmen corona virüsünün kendisine de bulaştığını duyurdu. 46 yaşındaki Sadler kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

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2 doz aşı oldu delta varyantına yakalandı! 'Çok kötüyüm' deyip ünlü sunucu anlattı: Acımasız...

Sadler paylaşımında "İki doz aşı olmama rağmen corona virüsü bulaştı. Delta varyantı çok acımasız." ifadelerini kullandı.

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2 doz aşı oldu delta varyantına yakalandı! 'Çok kötüyüm' deyip ünlü sunucu anlattı: Acımasız...

Aşıyla ilgili Sadler "Eğer aşı olmadıysanız ya da maske takmıyorsanız, size şunu söyleyebilirim, benim yaşadıklarımı yaşamak istemezsiniz" dedi.

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2 doz aşı oldu delta varyantına yakalandı! 'Çok kötüyüm' deyip ünlü sunucu anlattı: Acımasız...

Sürekli maske taktığını ve iki doz aşı olduğunu söyleyen Sadler, “Aşı olmama rağmen beni etkiledi. Aşı olduğum için iyi olacağımı düşündüm fakat iyi değilim." diye konuştu.

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