2 çocuklu kadın 'komşuya gidiyorum' deyip Antalya'da sırra kadem bastı
ANTALYA'da iki gün önce “Komşularıma gideceğim” diyen evli ve iki çocuk annesi kadın ortadan kayboldu
ANTALYA'daki olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi 38 sokak üzerinde Cumartesi günü yaşandı. Sokak üzerinde bulunan sitede eşi Bilal Çatma (28) çocukları Meryem Su (6) ve İrem Su (5) ile birlikte yaşayan Selcan Çatma (27) akşam saat 21.00 sularında eşinin “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıktığını belirtti.
Eşinin geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Bilal Çatma, telefonunu aradı. Eşinin telefonunun kapalı olduğunu gördü.
Eşinin hayatından endişe eden genç adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek kadının eşinden ve yakınlarından bilgi alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı.
Diğer taraftan iki küçük kızın annelerinin ortadan kaybolmasının ardından üzüntülü oldukları görüldü.