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2 çocuklu kadın 'komşuya gidiyorum' deyip Antalya'da sırra kadem bastı

İhlas Haber Ajansı
2 çocuklu kadın 'komşuya gidiyorum' deyip Antalya'da sırra kadem bastı

ANTALYA'da iki gün önce “Komşularıma gideceğim” diyen evli ve iki çocuk annesi kadın ortadan kayboldu

2 çocuklu kadın 'komşuya gidiyorum' deyip Antalya'da sırra kadem bastı

ANTALYA'daki olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi 38 sokak üzerinde Cumartesi günü yaşandı. Sokak üzerinde bulunan sitede eşi Bilal Çatma (28) çocukları Meryem Su (6) ve İrem Su (5) ile birlikte yaşayan Selcan Çatma (27) akşam saat 21.00 sularında eşinin “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıktığını belirtti.

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2 çocuklu kadın 'komşuya gidiyorum' deyip Antalya'da sırra kadem bastı

Eşinin geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Bilal Çatma, telefonunu aradı. Eşinin telefonunun kapalı olduğunu gördü.

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2 çocuklu kadın 'komşuya gidiyorum' deyip Antalya'da sırra kadem bastı

Eşinin hayatından endişe eden genç adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek kadının eşinden ve yakınlarından bilgi alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

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2 çocuklu kadın 'komşuya gidiyorum' deyip Antalya'da sırra kadem bastı

Diğer taraftan iki küçük kızın annelerinin ortadan kaybolmasının ardından üzüntülü oldukları görüldü.

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