2 çocuğu ve eşini öldüren itfaiyeciyle ilgili korkunç detaylar! Meğer eterle bayıltıp...
AYDIN Nazilli ilçesinde 18 Mart günü iki çocuk ile bir annenin ölümüyle sonuçlanan ve tüm ülkeyi yasa boğan yangın olayı ile ilgili sır perdesi aralanıyor. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla teknik takibe alınan, aynı zamanda itfaiye eri olan katil zanlısı babanın, olay günü ölümüne neden olduğu iki çocuğu ve eşinin yangında uyanamaması için kimyasal madde kullandığı iddia edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri kundaklamadan tutuklandı. Zanlının daha önce de evde gaz kaçağı oluşturmak için gaz borusunu çiviyle deldiği ortaya çıkarken, bu plan işe yaramayınca ailesini eterle bayıltıp yangın çıkardığı ifade edildi.
Aydın Nazilli'de 18 Mart'ta itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) yaşamını yitirmişti. Turgay Gezgin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle iki çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirmişti. Yangınla ilgili soruşturma sürerken Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma Gezgin'in kulağında hala kulaklık olduğunu görünce ölümlerin karbondioksit zehirlenmesinden olmadığını anladı. Soruşturma başlattı.
Önce boruyu delip öldürmeye çalışmış
Polis, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığını öğrendi. Kaçağı hisseden evdeki kedinin ise Fatma Gezgin'in üstüne atlayıp uyandırdığı, gaz kokusunu alan kadının da çocuklarını uyandırıp, evden çıktığı ve zehirlenmekten kurtuldukları anlaşıldı. Çağrılan doğal gaz teknisyenin ise borunun kendiliğinden patlamadığını, çiviyle delindiğini söylediği ortaya çıktı.
Eterle bayıltıp hepsini yakmış
İtfaiyeci Turgay Gezgin'in yangından bir gün önce veterinere gidip, "Hayvanlara derin uyku veren ilaç istiyorum" diyerek eter alıp çocuklarını bayılttığı ve ardından evde yangın çıkardığı tespit edildi.