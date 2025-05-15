2 çocuğu ve eşini öldüren itfaiyeciyle ilgili korkunç detaylar! Meğer eterle bayıltıp...

Aydın Nazilli'de 18 Mart'ta itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) yaşamını yitirmişti. Turgay Gezgin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle iki çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirmişti. Yangınla ilgili soruşturma sürerken Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma Gezgin'in kulağında hala kulaklık olduğunu görünce ölümlerin karbondioksit zehirlenmesinden olmadığını anladı. Soruşturma başlattı.