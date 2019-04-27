2 bin liraya araba yaptı görenler 'bana da yapar mısın?' diyor

“25 bin liraya satılan aracı hurda malzemelerle 2 bin liraya yaptı”

Tasarladığı aracını yapmak için hurdalık malzemeler toplamaya başlayan Cihan Sakin, aracın motoru içinde hurda bir motosikletin motorunu kullandı. Gece gündüz çalışarak piyasada emsalleri 25-30 bin liraya satılan aracı 2-3 bin lira arasında değişen bir fiyata mal eden kaporta ustası Cihan Sakin, yaptığı araç ile çarşı pazar gezmeye başladı. İşe de kendi yaptığı aracıyla gidip gelmeye başlayan Cihan Sakin, gördüğü ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.