2 bin liraya araba yaptı görenler 'bana da yapar mısın?' diyor
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaporta ustası, hurdaya ayrılan araç parçaları ile 2 bin TL’ye mal ettiği ‘Afilli’ ismini verdiği araç yaptı. Hem 1,5 yaşındaki oğluna gelecekte bir miras bırakmak hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen kaporta ustasının toplama parçalarla yaptığı araç, vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaporta ustası olarak çalışan 29 yaşındaki ortaokul mezunu Cihan Sakin, hurda olarak topladığı araç parçalarını birleştirerek toplama parçalarla otomobil imal etti. Yaptığı aracına ‘Afilli’ ismini veren Cihan Sakin, mavi renkli araç ile ilgi odağı oldu. Aynı zamanda aracını uzaktan kumanda ile de kumanda edebilen Cihan Sakin, çocukluktan beri hayalinde araba yapmak olduğunu kaydetti.
İmkânları el vermeyen 29 yaşında 1 çocuk babası kaporta ustası Cihan Sakin, bu yüzden hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Hem 1,5 yaşındaki oğluna gelecekte bir miras bırakmak hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen Cihan Sakin’in toplama parçalarla yaptığı araç, vatandaşlarında büyük ilgisini gördü.
“25 bin liraya satılan aracı hurda malzemelerle 2 bin liraya yaptı”
Tasarladığı aracını yapmak için hurdalık malzemeler toplamaya başlayan Cihan Sakin, aracın motoru içinde hurda bir motosikletin motorunu kullandı. Gece gündüz çalışarak piyasada emsalleri 25-30 bin liraya satılan aracı 2-3 bin lira arasında değişen bir fiyata mal eden kaporta ustası Cihan Sakin, yaptığı araç ile çarşı pazar gezmeye başladı. İşe de kendi yaptığı aracıyla gidip gelmeye başlayan Cihan Sakin, gördüğü ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bir şeyler üretmenin okuyup okumamakla ilgisi olmadığını belirten Cihan Sakin, yetenek ve özgüven ile insanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğine dikkat çekti.