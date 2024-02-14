2 bin liranın üzerine gören altın resmen çakıldı! Uzman isim altın bombasını patlattı
Altın fiyatları yatırımcının odağında... Geçtiğimiz günlerde 2 bin liranın üzerini gören gram altında düşüş yaşanıyor. Uzmanlar altın borcu olanı, düğün yapacakları düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmesi için uyarıyor. İşte altın piyasasındaki son durum...
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü 1967 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı dün günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ons altının fiyatı şu dakikalarda yatay seyrediyor.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.