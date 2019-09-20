'2 bin geçici personel alınacak' duyurusu! Duyan İŞKUR'a koştu

Şartlar şöyle:

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı olan emekli ve malul aylığı almayan bütün işsizlerin müracaat edebildiği TYP programından faydalanmak için çok sayıda kişi başvuru yaptı.