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2 ayrılık birden geldi seyirci şok oldu! Arka Sokaklar'da 15 yıldır oynuyorlardı

2 ayrılık birden geldi seyirci şok oldu! Arka Sokaklar'da 15 yıldır oynuyorlardı

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan'ın başrollerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde seyirciyi 2 ayrılık haberi birden geldi.

2 ayrılık birden geldi seyirci şok oldu! Arka Sokaklar'da 15 yıldır oynuyorlardı

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yılında ekrana gelen Arka Sokaklar kısa sürede ekranların fenomen yapımlarından biri haline geldi. 600 bölümüne merdiven dayayan dizide yıllar içinde birçok isim veda etmişti. 

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2 ayrılık birden geldi seyirci şok oldu! Arka Sokaklar'da 15 yıldır oynuyorlardı

Ekipteki komiserlerin zaman zaman değişmesine alışan seyirci geçtiğimiz yıllarda dizinin ana karakteri Suat Çoban'ı canlandıran Figen Evren ayrılmasıyla büyük şok yaşamıştı. 

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2 ayrılık birden geldi seyirci şok oldu! Arka Sokaklar'da 15 yıldır oynuyorlardı

Figen Evren'in ayrılığına üzülen seyirci geçtiğimiz sezon Hüsnü Çoban'ın oğlunu canlandıran Furkan Göksel ayrılığıyla şaşırmıştı. 

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2 ayrılık birden geldi seyirci şok oldu! Arka Sokaklar'da 15 yıldır oynuyorlardı

Dizinin ilk bölümünden beri ekipte Aylin Aydın karakterini canlandıran Özlen Çınar'da ayrılık furyasına katılıp diziye veda etmişti. 

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