2 aylık aşkı için bir ilki yaptı! Şeyma Subaşı paylaştı görenler şaşkına döndü

Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşka dolu dizgin devam ediyor. Subaşı yaptığı her paylaşımla büyük ses getirmeye devam ediyor. Takipçilerinin tepkilerine de aldırış etmeyen Subaşı, her pozuyla olay oluyor.