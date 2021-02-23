2 aylık aşkı için bir ilki yaptı! Şeyma Subaşı paylaştı görenler şaşkına döndü
2021 yılına yeni sevgilisiyle giren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından aşk dolu pozlarıyla olay olurken bir ilki yaptı.
Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşka dolu dizgin devam ediyor. Subaşı yaptığı her paylaşımla büyük ses getirmeye devam ediyor. Takipçilerinin tepkilerine de aldırış etmeyen Subaşı, her pozuyla olay oluyor.
Birkaç gün önce sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle bornozlu yarı çıplak paylaşım yapan Subaşı, sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşmıştı. Bu pozuna birçok tepki gelmiş, ''Bir anneye yakışmıyor'' denmişti.
Ardından da 14 Şubat Sevgililer Günü için romantik kutlamalar yapan Şeyma Subaşı, önce Instagram hesabından sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.