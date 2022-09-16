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2 ay önce atanmış! Batman'da bir savcı intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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2 ay önce atanmış! Batman'da bir savcı intihar girişiminde bulundu

BATMAN'a yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y., öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde intihar girişiminde bulundu.

2 ay önce atanmış! Batman'da bir savcı intihar girişiminde bulundu

 Gercüş ilçesine yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y. (28), öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde silahı ile kafasına sıktığı kurşunla ağır yaralandı. 

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2 ay önce atanmış! Batman'da bir savcı intihar girişiminde bulundu

A.S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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2 ay önce atanmış! Batman'da bir savcı intihar girişiminde bulundu

Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen A.S.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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