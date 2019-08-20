2. Abdülhamid Han dönemine ait asrın projesinde sona geliniyor
Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan, asrın projesinde bünyesinde 28 tünelin bulunduğu ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının yüzde 90’lık kısmı neredeyse tamamlandı.
Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz'e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde 6 ili direkt, 50 ili ise dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.
Ordu’da, Melet Irmağı boyunca yaklaşık 100 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde de çalışmaları sürdürüyor. Projenin, Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.
“Sadece Karadeniz için değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun sadece Ordu ve Karadeniz Bölgesi açısından değil, tüm Türkiye tarafından önem arz ettiğini belirterek, “Bu yolun arasında 6 tane vilayet var. Sivas, Kayseri ve Mersin'e kadar giden bir yol. Dereyolu, dedelerimizin Halil Rıfat Paşa'nın projesi. Bunu yaptığımız zaman sadece Ordu, Karadeniz değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı o yol. O çalışma olduğu zaman bambaşka şeyler olacak” dedi.