2. Abdülhamid Han dönemine ait asrın projesinde sona geliniyor

“Sadece Karadeniz için değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun sadece Ordu ve Karadeniz Bölgesi açısından değil, tüm Türkiye tarafından önem arz ettiğini belirterek, “Bu yolun arasında 6 tane vilayet var. Sivas, Kayseri ve Mersin'e kadar giden bir yol. Dereyolu, dedelerimizin Halil Rıfat Paşa'nın projesi. Bunu yaptığımız zaman sadece Ordu, Karadeniz değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı o yol. O çalışma olduğu zaman bambaşka şeyler olacak” dedi.