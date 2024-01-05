1999 sonrası sigortalı olanlara Kademeli Emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve pirim gün şartları neler?
9 Eylül 1999 ve sonrasında SGK'li olanlan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamadı. 9 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi geliyor. EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanların erken emekli olabilecekler. İşte Kademeli Erken Emeklilik için yaş ve pirim gün sayısı şartları...
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu. EYT düzenlemesini kimi 1 günlü kimi bir ayla, kimi bir yılla kaçırmıştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası EYT'den yararlanamayanlar için Kademeli Emeklilik düzenlemesi geliyor. İktidar kulislerinde konuşulanlara göre, "Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda,2000 ve 2008 arası sigortalı olanların erken emekli olabilecekleri" belirtiliyor.
Kademeli erken emeklilikten kimler yararlanabilecek?
EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı, emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sistemi geliyor. Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
Erken emekli olacaklar ama maaşları düşecek
Buna göre SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olabilecek. Kademeli emeklilikte şartlar, çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebiliyor. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olabiliyor ancak maaşları düşük oluyor.
Sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları
- SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
- SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.