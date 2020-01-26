1999 depreminde babasını kaybeden Şebnem Ferah'tan duygusal paylaşım

1999 depreminden sonra enkazdan bu oyuncak kırılmış parçalarıyla bir sekilde çıkmış. Bana bir poşetin içinde verdiler. İnanın detay hatırlamıyorum. Poşeti açtığımda kırılmış bir oyuncak ve bolca beton tozu vardı. Un ufak olmuş o beton parçaları bizden babamızı, binlerce insandan sevdiklerini almıştı... Poşeti aynen o şekilde bir kutuya koydum. Aradan 20 yıl geçti. Bir kez bile o kutuya dokunamadım.