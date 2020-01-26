1999 depreminde babasını kaybeden Şebnem Ferah'tan duygusal paylaşım
1999 depremi sonrası babası Ali Ferah'ı kaybeden Şebnem Ferah, Elazığ'daki depremzedelere duygusal bir mesaj yolladı.
Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken en dikkat çekeni Şebnem Ferah'tan geldi. Babasını 1999 depreminde kaybeden Ferah, Instagram hesabından hayatında derin izler bırakan deprem anısını paylaştı.
İşte Şebnem Ferah'ın oyuncak bir piyano ile yaptığı paylaşım:
''Fotoğraftaki 3-4 yaşlarımdan kalma, kırılmış bir oyuncak piyano. Küçücükken her bir tuşuna dokunduğumda kendime kocaman dünyalar yaratmayı öğrenmişim. Tabii sonradan bazı objeler sembolikleşebiliyor; annem ve babam bu oyuncağımı hep saklamışlar...''
1999 depreminden sonra enkazdan bu oyuncak kırılmış parçalarıyla bir sekilde çıkmış. Bana bir poşetin içinde verdiler. İnanın detay hatırlamıyorum. Poşeti açtığımda kırılmış bir oyuncak ve bolca beton tozu vardı. Un ufak olmuş o beton parçaları bizden babamızı, binlerce insandan sevdiklerini almıştı... Poşeti aynen o şekilde bir kutuya koydum. Aradan 20 yıl geçti. Bir kez bile o kutuya dokunamadım.
Dün gece hiç uyumadım. O kutuyu açtım, parçaları elimden geldiğince yapıştırdım. Henüz bitmedi, biraz daha uğraşmam gerek...