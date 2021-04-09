1994 model Doğan otomobili fabrikadan çıktığı haliyle koruyor muayeneye çekiciyle götürüyor

"1 trilyon verseler satmam"

Her iki otomobili farklı araçlarla kıyaslayamayacağını sözlerine ekleyen Şimşek, "Bu benim için bir tutku. Ticari kaygım yok. Araçları satma gibi bir isteğim de yok. Ben para istemiyorum, 1 trilyon lira verseler araçlarımı satmam. Satmayacağımı söylediğim halde fiyat verenler oluyor. Bu orjinallikte, bu modelde aracın Türkiye'de olduğuna inanmıyorum. 185 bin TL'ye kadar bu araçlara fiyat verenler oldu.