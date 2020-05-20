1981 model Murat 131 otomobili 70 bin liraya satışa çıkardı

Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor

Klasik otomobillere ayrı bir merak duyduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Bu marka otomobillere ayrı merakım var bu araçların orijinallerini bulmak çok zor. Benim şu anda 5 klasik otomobilim var. Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor. 1981 model olanından piyasada bulmak neredeyse imkansız.