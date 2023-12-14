1980 model araç aynı altın gibi! Gittikçe kıymete biniyor: Sıfır araçlar kadar değerli çünkü...

"Her şeyi orjinal çıktı"

Keser,“Yıllardır galericilik yaparım. Böyle bir araç ile karşılaşmadım. Aracı ihale ile almıştık. Her şeyi orijinal çıktı. Bakımını yapıp satışa sunduk ama satmaya kıyılacak gibi değil. Araç fabrikadan çıktıktan sonra kaymakamın makam aracı olarak çalışmış. Daha sonra depoya çekilmiş. Zamanında kaymakam taşıdığı için forsundaki direğe biz de bayrak astık. Gören bir daha bakıyor” diye konuştu.