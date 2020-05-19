1978 model otomobile akılalmaz fiyat

İlanda, "Araç babama ait. Çok titiz bir adamdır. Çevrede herkes bilir. 1978 model ilk sahibinden kazasız, boyasız, değişensiz. Orijinal tek sol ayna var, sağda ayna yok. Hiç tüp takılmadı. İç kozmetiği ilk günkünden farksız. Kitapçıklarına varana kadar duruyor. Koltuklarda falan kesinlikle deformasyon yok. Moturu süper durumda. Vizesi her şeyi tam. Motor içi kesinlikle yıkanmamıştır, orijinal temizliğidir" açıklaması da yer aldı.