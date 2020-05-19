1978 model otomobile akılalmaz fiyat
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yaşayan bir kişi, 1978 model Renault 12 marka otomobile 250 bin lira fiyat biçti.
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yaşayan bir kişi, babasına ait olan 1978 model Renault 12 marka otomobili 250 bin lira isteyerek popüler bir ilan sitesine koydu.
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İlanda, "Araç babama ait. Çok titiz bir adamdır. Çevrede herkes bilir. 1978 model ilk sahibinden kazasız, boyasız, değişensiz. Orijinal tek sol ayna var, sağda ayna yok. Hiç tüp takılmadı. İç kozmetiği ilk günkünden farksız. Kitapçıklarına varana kadar duruyor. Koltuklarda falan kesinlikle deformasyon yok. Moturu süper durumda. Vizesi her şeyi tam. Motor içi kesinlikle yıkanmamıştır, orijinal temizliğidir" açıklaması da yer aldı.
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İşte ilanda yer alan fotoğraflar...
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