1977 model aracını restore etti sadece 77 bin kilometrede sahibi vasiyetini açıkladı

Onar, AA muhabirine, çok teklif gelmesine rağmen aracını satmaya kıyamadığını söyledi.

Söz konusunun para olmadığını çünkü otomobilinin manevi değerinin bulunduğunu dile getiren Onar, şöyle devam etti:

"1998'den beri bende araba. Sigortasını, bandrolünü öder, muayenesini yaptırırım, arabayı trafikten çekmem. Güzel havalarda canım isteyince biner, yine garaja çekerim. O arabaya torunlarım binecek. Çocuklara araba yok, kendilerine alsınlar. Ben sağ olduğum müddetçe herkes binemez, öldükten sonra da torunlarıma miras kalacak."