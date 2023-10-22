1959 model Chevrolet 15 yıl sonra lik kez garajdan çıktı 1 milyon lirayı aşan restorasyon masrafı çıktı
İzmir'de, 2008 yılından bu tarafa kapalı garajda muhafaza edilen 1959 model Chevrolet, yeni sahibine satılmasının ardından 15 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı. 15 yıl sonra ilk marşa basılan Chevrolet, 1 milyon TL'yi bulan zorlu restorasyon sürecinin ardından tekrar trafiğe çıkacak.
İzmir'de, 1980'li yıllara kadar Mezarlıkbaşı-Çimentepe hattında taksi-dolmuş olarak çalışan, el değiştirdikten sonra da kamyonet ruhsatıyla 2008 yılına kadar kullanılan 1959 model Chevrolet Belair marka klasik otomobil, 15 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı.
İzmir Klasik Otomobil Kulübü'nün kurucusu Yusuf Esen'in satın aldığı araç, 15 senedir kapalı kaldığı 1. Kadriye Mahallesi'ndeki garajdan çekici vasıtasıyla büyük bir titizlikle çıkarıldı.
Yılların tozu üzerindeydi, örümcekler yuva yaptı
Yıllarca beklemesi nedeniyle bir karış tozlanan, örümceklerin bile yuva yaptığı klasik araç, mahallelinin de ilgisini çekti. 1959 model Chevrolet, daha sonra da çekici vasıtasıyla İzmir sokaklarından sanayiye götürüldü.
Kamyonet, ustalar tarafından kısa bir bakıma alınırken, yılların yorgunluğuna rağmen araç tek marşla çalıştı. Garajda beklediği için kaportasında çürükler ve mekanik yapısında arızalar oluşan klasik araç, 1 yıl sürecek hummalı bir restorasyon sürecinin ardından tekrar trafiğe çıkacak.