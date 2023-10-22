1959 model Chevrolet 15 yıl sonra lik kez garajdan çıktı 1 milyon lirayı aşan restorasyon masrafı çıktı

Yılların tozu üzerindeydi, örümcekler yuva yaptı

Yıllarca beklemesi nedeniyle bir karış tozlanan, örümceklerin bile yuva yaptığı klasik araç, mahallelinin de ilgisini çekti. 1959 model Chevrolet, daha sonra da çekici vasıtasıyla İzmir sokaklarından sanayiye götürüldü.