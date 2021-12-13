1939'da keşfedilen Fransiyum'un gramı tam 1 milyar dolar

Fransiyum, laboratuvar dışında son derece az bulunur, fransiyum-223 izotopunun devamlı olarak oluşup bozunduğu uranyum ve toryum cevherlerinde eser miktardadır. Herhangi bir zamanda yerkabuğunda bu izotoptan 30 gram (1 ons) gibi az bir miktarda bulunur, diğer izotopların tamamı yapay olarak elde edilir.