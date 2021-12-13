1939'da keşfedilen Fransiyum'un gramı tam 1 milyar dolar
Dünyanın en nadir bulunan elementlerinden Fransiyum'un gramının değeri tam 1 milyar dolar olarak gösteriliyor. Fransiyum, bilinen elementler içinde en az elektronegatifliğe sahip olan ve astatinden sonra doğada en az bulunan element olarak dikkat çekiyor.
Fransiyum, Marguerite Perey tarafından 1939'da ismini aldığı Fransa'da keşfedildi. Sentezlenmeden doğada keşfedilen son elementtir.
Fransiyum, laboratuvar dışında son derece az bulunur, fransiyum-223 izotopunun devamlı olarak oluşup bozunduğu uranyum ve toryum cevherlerinde eser miktardadır. Herhangi bir zamanda yerkabuğunda bu izotoptan 30 gram (1 ons) gibi az bir miktarda bulunur, diğer izotopların tamamı yapay olarak elde edilir.
Şimdiye kadar herhangi bir izotoptan toplanan en büyük miktar 1997'de Stony Brook Üniversitesinde ultra soğuk gaz olarak yaratılan 10.000 fransiyum-210 atomunun oluşturduğu, yani yaklaşık 3.5x10−18 gramlık kümedir.
Fransiyum ne ise yarar?
Fransiyum elementinin bilinen bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Doğada nadir bulunması ve kararsız izotoplara sahip olması nedeniyle bu ilginç elementten yararlanmak istenilmemiş. Aslında yararlanılmak istenmesine rağmen nadir bulunur olması bu durumu engellemiş.