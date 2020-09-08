1915 Çanakkale Köprüsü’nde yakalar ilk kez birleşti! Köprü girişinde bakın ne olacak
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Köprü inşaatında Asya ve Avrupa yakası geçici çalışma halatıyla ilk kez birbirine bağlandı.
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçici çalışma halatı montajına başlandı. 'Kedi yolu' olarak bilinen bir yakadan diğer yakaya köprünün ilk bağlantısını oluşturacak kılavuz halatın çekilmesi çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine saat 17.00’ye kadar kapalı kalacak.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün en önemli bölümlerinden birini oluşturan geçici çalışma halatı montajına bugün başlandı. Çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için sabah saat 05.00 ile 07.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bu sayede her Asya ve Avrupa yakası ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak
318 metreye ulaşmıştı: Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.
42 parçadan oluşacak: 17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştiriliyor.