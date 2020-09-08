1915 Çanakkale Köprüsü’nde yakalar ilk kez birleşti! Köprü girişinde bakın ne olacak

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçici çalışma halatı montajına başlandı. 'Kedi yolu' olarak bilinen bir yakadan diğer yakaya köprünün ilk bağlantısını oluşturacak kılavuz halatın çekilmesi çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine saat 17.00’ye kadar kapalı kalacak.