1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün Avrupa yakasındaki deniz içindeki kesonları üzerine 9’uncu, Anadolu yakasındaki kesonları üzerine de 10’uncu bloklarının yerleştirilmesiyle köprünün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı.