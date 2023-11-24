19 yaşındaki genç köprüde iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! 'Pişmanım' dedi ama...

Peşlerinden gidip bıçakladı

Kavga sırasında Kaya ve Güngör köprüye giderken, Şeref Aslantaş da peşlerinden geldi. Aslantaş, köprüde iki arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yürüyüş parkurunun güvenlik görevlisi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan gençleri hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen iki genç hayatını kaybetti. (Foto: Eren Güngör)