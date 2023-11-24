19 yaşındaki genç köprüde iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! 'Pişmanım' dedi ama...
ADANA'da 19 yaşındaki Şeref Aslantaş (19), alkol içmek için arkadaşları Eren Güngör (19) ve Alperen Kaya’yı (19) Gençlik Köprüsü'ne çağırdı. Ardından çıkan kavgada Aslantaş, iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım" diyen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da Gençlik Köprüsü'nde 19 yaşındaki genç, aynı yaştaki iki arkadaşını alkol almak için Gençlik Köprüsü'ne çağırdı. Alkol alan gençler arasında çıkan kavgada, Şeref Aslantaş, iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Aslantaş, polis ekiplerince yakalandı. Polisteki ifadesinde 'pişmanım' diyen Aslantaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 23 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeref Aslantaş (19), alkol içmek için arkadaşları olan Eren Güngör (19) ve Alperen Kaya’yı (19) yanına çağırdı. Bir süre birlikte alkol alan gençlerin küfürleşmeye başlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. (Foto: Şeref Aslantaş)
Peşlerinden gidip bıçakladı
Kavga sırasında Kaya ve Güngör köprüye giderken, Şeref Aslantaş da peşlerinden geldi. Aslantaş, köprüde iki arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yürüyüş parkurunun güvenlik görevlisi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan gençleri hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen iki genç hayatını kaybetti. (Foto: Eren Güngör)
'Pişmanım' dedi tutuklandı
Yüreğir Devriye Ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması neticesinde şüpheli Şeref Aslantaş suç aletiyle birlikte yakalandı. Aslantaş'ın emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Şeref Aslantaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Foto: Alperen Kaya)