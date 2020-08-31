19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.