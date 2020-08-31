19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Türkiye'ye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Avrupa Şampiyonu olarak sevincimize sevinç kattı. Millilerimiz Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
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Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
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Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. kez şampiyonluğa uzandı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.
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