19 Temmuz'a dikkat! Gizlenen ne varsa ortaya çıkacak: Dinçer Güner'den haftalık burç yorumları...
4 Temmuz 2022 Pazartesi günü burç yorumları Dinçer Güner'den geldi. Bu hafta gezegenlerin geçiş yaptığı burçlar büyün dengeleri bozabilir. Ünlü astrolog Dinçer Güner, haftalık astrolojik tüyoları ve haftalık burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının haftalık yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Bu hafta meydana gelecek gezegen yer değiştirmeleri sonucu ruh halinizde oluşabilecek etkilere karşı kendinizi önceden kalkan altına alın. Etrafınızda ne kadar sizden gizlenen veya sizin insanlardan gizlediğiniz konular varsa su üstüne çıkabilir. Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrolojik tüyolar ve haftalık burç yorumlarını yazdı:
''Merkur/ Pluton karsitligi olan bir oglak dolunayina dogru gidiyoruz... Gerceklerin er ya da gec ortaya cikmak gibi bir huyu vardir. Bu dolunay karanlikta kalan, gizlenen ne varsa ortaya cikaracak. Bireysel olarak arkadan sakin is cevirmeyin, fena patlarsiniz dikkat! 13 Temmuz civari dikkat...
Ay, Başak burcunda ilerliyor. Pratik ve disiplinli ol. Takıntılı düşüncelerden kaçın. Sevmek ve sevilmek istediğin bir dönemde olabilirsin. Uzun bir süreden sonra yeni bir yola çıkmak sana iyi gelecektir. Sevginin gücü seni yeni heyecanlara sürükleyebilir.
Plansız olan işler seni huzursuz edebilir. Sevgiyi de bunlardan biri olarak görmek yerine planlarında üst sıralara sevgiyi, ilişkileri ve çevrendeki insanları da dahil edebilirsiniz. Cesaretine, isteklerine göre şekillenen bir dünyada yaşadığını unutma. Ellerini nasıl tutarsan çamur da ona göre yol alır.''