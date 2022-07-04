19 Temmuz'a dikkat! Gizlenen ne varsa ortaya çıkacak: Dinçer Güner'den haftalık burç yorumları...

Plansız olan işler seni huzursuz edebilir. Sevgiyi de bunlardan biri olarak görmek yerine planlarında üst sıralara sevgiyi, ilişkileri ve çevrendeki insanları da dahil edebilirsiniz. Cesaretine, isteklerine göre şekillenen bir dünyada yaşadığını unutma. Ellerini nasıl tutarsan çamur da ona göre yol alır.''