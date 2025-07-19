19 Temmuz 2025 yurt geneli hava durumu tahminleri açıklandı! İşte il il beklenen sıcaklıklar...
19 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporu geldi. Rapora göre; yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile sabah saatlerinde geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı