19 Mayıs'ta İstanbul'un gökdelenleri yine kırmızı beyaza büründü
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların birçoğunun evden çalışma sistemine geçtiği Maslak'taki gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Salgın nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl maalesef corona virüs önlemleri gölgesinde kutlanıyor.
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Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.
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Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
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