19 Mayıs mesajları, resimli 19 Mayıs kutlama sözleri, Atatürk'ün unutulmaz 19 Mayıs sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcı olarak kabul edilen bu gün; Atatürk'ün çok önem verdiği 'Türk Gençliği'ne armağan edilmiştir. Bizler de sizler için 19 Mayıs mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve resimli 19 Mayıs sözleri ile mesajları...