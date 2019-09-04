+18'lik mayoyla poz verdi Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas şok etti
İlk sezonu ile büyük ses getiren Kanal D'nin dizisi Zalim İstanbul'un Damla Karaçay'ı Simay Barlas'ın son paylaşımı instagramı yıktı, takipçilerinin +18'lik bulduğu fotoğrafa yorum binlerce yağdı.
Zalim İstanbul'un ikinci sezonu için geri sayım başladı. Başarılı oyunculuk performansları ve farklı senaryosu ile daha ilk bölümden büyük ilgi gören dizinin genç isimlerinden biri olan Simay Barlas ise yeni sezon öncesi paylaşımları ile olay oldu.
Pazartesi akşamı 10. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan dizi Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesini anlatıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye seyirciden tam not aldı.
Başarısı ile rakiplerini sollayan dizide Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Ozan Dolunay, Bahar Şahin ve Sera Kutlubey gibi genç yetenekler de var.
Dizide güzelliği ve fiziği ile göz dolduran bir oyuncu daha var; Simay Barlas...
Canlandırdığı Damla Karaçay karakterinin dışında instagram paylaşımları ile de olay olan Simay Barlas'ın son pozu takipçilerini ikiye böldü.