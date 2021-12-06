BIST 1.920
DOLAR 13,71
EURO 15,50
ALTIN 785,43

182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...

182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...

38 yaşındaki işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı et restoranıyla İngiltere'de gündemden düşmüyor.

182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...

Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe yine İngiltere'nin gündeminde. Daha önce başkent Londra'da açtığı restoranın uçuk fiyatlarıyla çok konuşulan Gökçe The Sun gazetesinde manşet oldu.

112
182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...

Nusret’in restoranının manşet olmasının sebebi iste Tripadvisor oldu…

212
182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...

Habere göre, 1450 sterline sattığı Tomehawk altın kaplama biftek ülkenin gündeminden düşmeyen Nusret, pahalı menüsüyle kendisine isim yaparken, çalışanları da bu durumdan nasibini aldı.

312
182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...

TripAdvisor sitesine yorum yapan bir müşteri, restorandan ayrılırken 10 sterlin bahşiş bıraktıklarını ancak personelin bunu kabul etmediğini yazdı.

412