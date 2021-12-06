182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...

Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe yine İngiltere'nin gündeminde. Daha önce başkent Londra'da açtığı restoranın uçuk fiyatlarıyla çok konuşulan Gökçe The Sun gazetesinde manşet oldu.