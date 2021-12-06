182 TL bahşiş verdi tepki karşısında şaştı kaldı! Nusret restoranında sadece 30 dakika...
38 yaşındaki işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı et restoranıyla İngiltere'de gündemden düşmüyor.
Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe yine İngiltere'nin gündeminde. Daha önce başkent Londra'da açtığı restoranın uçuk fiyatlarıyla çok konuşulan Gökçe The Sun gazetesinde manşet oldu.
Nusret’in restoranının manşet olmasının sebebi iste Tripadvisor oldu…
Habere göre, 1450 sterline sattığı Tomehawk altın kaplama biftek ülkenin gündeminden düşmeyen Nusret, pahalı menüsüyle kendisine isim yaparken, çalışanları da bu durumdan nasibini aldı.
TripAdvisor sitesine yorum yapan bir müşteri, restorandan ayrılırken 10 sterlin bahşiş bıraktıklarını ancak personelin bunu kabul etmediğini yazdı.