18 yıllık evlilikte olaylı son! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasında bir süredir devam eden çekişmeli boşanma süreci, bugün verilen mahkeme kararıyla resmen noktalandı. 2008 yılında hayatlarını birleştiren çiftin 18 yıllık evliliği, tazminat kararıyla birlikte sona erdi.
Duran’ın avukatı Feyza Altun, uzun süredir devam eden boşanma sürecinin lehlerine sonuçlandığını belirtti. Duran’ın çocuklarından vazgeçmediğini belirterek, olası itiraz durumunda hukuki sürecin devam edebileceğini ifade etti.
LEHİNE TAZMİNAT KARARI
Hanifi Bayar'ın haberine göre Altun, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun ilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır.
Çocuklarından, müvekkilim daha önce de söylediği gibi, asla vazgeçmiş değildir. Son derece de kapsamlı bir kişisel ilişki tesis edilmiştir mahkeme tarafından. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat şu anda kendisi boşanmış bir kadındır."