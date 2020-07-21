18 yaşındaki Sinan TV8 MasterChef Türkiye jürilerini mest etti geceye damga vurdu

Survivor'ın hemen ardından Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı ve seyirci yeniden ekranlara kilitlendi. Televizyonun sevdiği şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmacıları bir diğer tur olan düello için seçmeye devam ediyor.