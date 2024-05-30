18 yaşındaki Lamia, 47 yaşındaki adama kaçtı! Genç kızın Müge Anlı'daki sözleri herkesi çileden çıkardı
Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia'yı Müge Anlı budu. Yayında ailesi ile kavuşan Lamia'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın ikna çabaları boşa çıktı.
Müge Anlı'nın programında, Naile Sayınkarakaya, 18 yaşındaki kızı Lamia Sayınkarakaya'nın 47 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti ve yetkililerden yardım talep etti.
"Kızım Lamia, 22 Nisan'da evimizden ayrıldı. 47 yaşındaki Murat adlı kişi, kızımı yanında alıkoyuyor. Kızıma ulaşamıyorum, hiçbir şekilde. Kızım evden ayrılırken, 'Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem' diyen acılı annenin yüreğine su serpildi.
Genç kız Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla hızla bulundu. Bugün yayına ailesine sarılmak için gelen Lamia, Murat ile birlikteliğini önce reddetti. Sonra ailesinden bu konuda anlayış istedi.
"Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum" diyen Lamia, Müge Anlı'nın ikna çabalarına da cevap vermedi: "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" dedi.