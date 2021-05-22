18 yaşındaki kız ailesinin fakirliğinden utanıp evi terketti! Anne ve baba ağlayarak yalvardı
ADANA'da tek odalı bir evde maddi imkansızlıklar içinde yaşayan Lütfiye-Saraç Besler çiftinin 18 yaşındaki kızları ailesinin fakirliğinden utandığı için evi terketti. Anne baba gözü yaşlı biçimde yalvarıp kızlarının eve döndürülmesini istedi.
Adana'da Lütfiye (42), Faraç Besler (53) çifti 18 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızları dünyaya geldi. Çift, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde hayatlarını idame ettirirken gündelik işlerde çalışan Faraç Besler, geçen sene kalp rahatsızlığı nedeniyle işe gidemez duruma geldi.
Faraç Besler’in rahatsızlığı gün geçtikçe daha da ilerledi ve geçen Şubat ayında kalp ameliyatı oldu. Babalarından kalma tek odalı evde yaşayan ailenin 18 yaşındaki kızlarıysa maddi imkansızlıklar nedeniyle evi terk etti ve üvey abisinin yanında kalmaya başladı.
Yaşam mücadelesi veren aile şimdi biran önce kızlarının geri eve dönmesini istiyor. Anne Lütfiye Besler, eşiyle her gün tartıştıklarını, kızının da biran önce geri yanına gelmesini istediğini belirterek gözyaşları içinde şöyle konuştu:
“Durumumuz, evimiz çok kötü. Yıkanacak bir banyomuz bile yok. O nedenle kızım bile yanımda kalmıyor. Maddi geçimsizlik nedeniyle eşimle her gün tartışıyoruz. Evin her tarafı rutubet."