18 yaşındaki Aleyna ölüme böyle sürüklendi! Oğlu müstehcen görüntülerini çekti, baba tecavüz etti
IĞDIR'da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, "ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp evinin 5. katından atladı. Gökhan Argın'ın, Aleyna'nın sevgilisinin babası olduğu ortaya çıktı.
Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesinde yaşayan lise mezunu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül önceki gün ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katından atladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ardında "ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bıraktığını belirleyen Iğdır Emniyeti, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Genç kız iddiaya göre bir süredir kendisiyle aynı yaştaki Göktürk Argın ile arkadaşlık yapıyordu. Göktürk Argın'ın inşaat işiyle uğraşan işadamı babası 42 yaşındaki Gökhan Argın, oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü.
Aleyna'yı ofisine çağıran baba Gökhan Argın, iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaparak genç kızla birlikte oldu. Yaşanan olaylar sonucunda bunalıma giren genç kız, oturduğu evin 5'inci katından kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.
Sabıkası kabarık çıktı
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Argın ve 18 yaşındaki oğlu Göktürk Argın gözaltına alındı. İşadamı Gökhan Argın'ın alkollü araç kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi.