18 yaşındaki Abdullah'ın hali yürekleri burktu! 35 kiloya düştü günden güne eriyor
SURİYE'de Beşşar Esed rejiminin Humus iline saldırısında kafasına şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu tamamen engelli duruma düşen 18 yaşındaki Abdullah, tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor.
Humuslu Abdullah, Suriye'deki iç savaşta Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu hayatı kararan yüz binlerce sivilden sadece biri. Hafif zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Abdullah, Esed rejiminin 2015 yılındaki saldırısında kafası ve vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düştü.
Abdullah, söz konusu saldırıda ağabeyini kaybetti. Ailesi 2018'de ülkenin kuzeyine göç ederek önce İdlib, ardından Bab ilçesine yerleşti.
Saldırı sonrası konuşma, yürüme gibi temel fonksiyonlarını tamamen kaybeden Abdullah, sadece sıvı besinler tüketerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Abdullah'ın babası Sadettin Ebu el-Humsi ise günden güne eriyen oğluna gözü gibi bakmaya çalışıyor.