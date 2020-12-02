18 yaşındaki Abdullah'ın hali yürekleri burktu! 35 kiloya düştü günden güne eriyor

Humuslu Abdullah, Suriye'deki iç savaşta Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu hayatı kararan yüz binlerce sivilden sadece biri. Hafif zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Abdullah, Esed rejiminin 2015 yılındaki saldırısında kafası ve vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düştü.