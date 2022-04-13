18 yaş itirafı geldi! Canından bezen Millie Bobby Brown isyan etti: Cinsel içerikli...
Netflix’in bilimkurgu dizisi Stranger Things dizisiyle ünlü olan Millie Bobby Brown'dan 18 yaş itirafı geldi.
Netflix’in bilimkurgu dizisi Stranger Things dizisiyle ünlü olan Millie Bobby Brown, 18 yaşına girmesiyle sosyal medyada birçok cinsel içerikli yorum aldığını söyledi.
2004 doğumlu, İspanya asıllı İngiliz aktris, The Guilty Feminist podcast’ine katıldı. Brown, programda halkın gözünde büyümenin zorluklarını da detaylandırdı
Artık internette kişisel hiçbir şey paylaşmadığını, sadece “dünyaya yaymak istediği” şeyleri paylaştığını itiraf etti.
İnternette cinsel içerikli yorumlar almayı da tartışan Brown, “18 yaşıma bastığım son birkaç haftada kesinlikle bununla daha fazla uğraşıyorum” dedi.