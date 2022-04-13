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18 yaş itirafı geldi! Canından bezen Millie Bobby Brown isyan etti: Cinsel içerikli...

18 yaş itirafı geldi! Canından bezen Millie Bobby Brown isyan etti: Cinsel içerikli...

Netflix’in bilimkurgu dizisi Stranger Things dizisiyle ünlü olan Millie Bobby Brown'dan 18 yaş itirafı geldi.

18 yaş itirafı geldi! Canından bezen Millie Bobby Brown isyan etti: Cinsel içerikli...

Netflix’in bilimkurgu dizisi Stranger Things dizisiyle ünlü olan Millie Bobby Brown, 18 yaşına girmesiyle sosyal medyada birçok cinsel içerikli yorum aldığını söyledi.

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18 yaş itirafı geldi! Canından bezen Millie Bobby Brown isyan etti: Cinsel içerikli...

2004 doğumlu, İspanya asıllı İngiliz aktris, The Guilty Feminist podcast’ine katıldı. Brown, programda halkın gözünde büyümenin zorluklarını da detaylandırdı

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18 yaş itirafı geldi! Canından bezen Millie Bobby Brown isyan etti: Cinsel içerikli...

Artık internette kişisel hiçbir şey paylaşmadığını, sadece “dünyaya yaymak istediği” şeyleri paylaştığını itiraf etti.

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18 yaş itirafı geldi! Canından bezen Millie Bobby Brown isyan etti: Cinsel içerikli...

İnternette cinsel içerikli yorumlar almayı da tartışan Brown, “18 yaşıma bastığım son birkaç haftada kesinlikle bununla daha fazla uğraşıyorum” dedi.

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