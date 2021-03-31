18 yaş büyük aşkını ifşa etti! Hazar Ergüçlü Onur Ünlü paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı
Alev Alev dizisinin yıldızı Hazar Ergüçlü'nün sosyal medya hesabından Onur Ünlü'yü ifşa ettiği paylaşım olay oldu.
Show TV'de ilk bölümü 15 Kasım'da seyirciyle buluşan Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.
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Onur Ünlü ile arasında 18 yaş farkı bulunan Hazar Ergüçlü, aşkını ifşa ederek herkesi güldüren bir paylaşıma imza attı.
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Ergüçlü ile üç yıldır aşk yaşayan Ünlü, Instagram'dan sırayla sevgilisinin fotoğraflarını beğendi.
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29 yaşındaki oyuncu da bu durumu takipçileriyle paylaşarak, "Arkadaşlar galiba bana yürüyüyor" ifadelerini kullandı.
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