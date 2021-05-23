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18 yaş büyük aşkına bikinisiyle poz verdi! Alev Alev'in yıldızı Hazar Ergüçlü nefesleri kesti

18 yaş büyük aşkına bikinisiyle poz verdi! Alev Alev'in yıldızı Hazar Ergüçlü nefesleri kesti

Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterini canlandıran 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü verdiği pozlarla nefes kesti.

18 yaş büyük aşkına bikinisiyle poz verdi! Alev Alev'in yıldızı Hazar Ergüçlü nefesleri kesti

Önümüzdeki hafta final yapacak olan 'Alev Alev' adlı dizide rol alan 29 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 18 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yle  Ege koylarında tatile çıktı. 

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18 yaş büyük aşkına bikinisiyle poz verdi! Alev Alev'in yıldızı Hazar Ergüçlü nefesleri kesti

Yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşk nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan Ergüçlü, tatilden cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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18 yaş büyük aşkına bikinisiyle poz verdi! Alev Alev'in yıldızı Hazar Ergüçlü nefesleri kesti

Hazar Ergüçlü'nün verdiği bikinili pozları sevgilisi Onur Ünlü'nün çektiği belirtilirken, siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

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18 yaş büyük aşkına bikinisiyle poz verdi! Alev Alev'in yıldızı Hazar Ergüçlü nefesleri kesti

Oyuncu, ayna karşısında yaptığı özçekimi de Instagram hesabının hikaye bölümden takipçilerine ulaştırdı.

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