18 yaş büyük aşkına bikinisiyle poz verdi! Alev Alev'in yıldızı Hazar Ergüçlü nefesleri kesti
Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterini canlandıran 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü verdiği pozlarla nefes kesti.
Önümüzdeki hafta final yapacak olan 'Alev Alev' adlı dizide rol alan 29 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 18 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yle Ege koylarında tatile çıktı.
Yönetmen Onur Ünlü'yle yaşadığı aşk nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem olan Ergüçlü, tatilden cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Hazar Ergüçlü'nün verdiği bikinili pozları sevgilisi Onur Ünlü'nün çektiği belirtilirken, siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
Oyuncu, ayna karşısında yaptığı özçekimi de Instagram hesabının hikaye bölümden takipçilerine ulaştırdı.