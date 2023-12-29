+18 videolar, seks köleliği, milyonluk evler! Fergio House'nin işadamı patronu ifşa oldu! İşte ilk ifadesi
İSTANBUL'da Fergio Bey' kod adlı iş insanının liderliğini yaptığı bir çete, lüks yaşamları ve +18 video paylaşımları sonrası müstehcen bir parti yapmaya hazırlanırken polis baskını yedi. Çetenin başının ünlü bir iş insanı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kardeş işadamı emniyetteki ifadelerinde lüks yaşamlarını ve paranın kaynağını anlattı. Fergio Hoise nedir? Gizemli yapılanmada kimler var? Seks köleliği sistemi gönüllülük esasına mı dayanıyor? İşte ayrıntılar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Fergio House' adı altında müstehcen yayınlar yapan grubun, müstehcen bir parti düzenlemeye hazırlanırken baskınla gözaltına alındığını duyurdu. Peki kim bu 'Fergio Bey’ kod adlı bir iş insanına ait olduğu iddia edilen villalarda özel partiler düzenleyip müstehcenlik pompalayan Fergio House grubu. Başındaki iki iş insanı kim? Amaçları ne? Bu kadar serveti nasıl kazandılar. İşte o iş insanlarının gözaltındaki ilk ifadeleri...
Başlarında 'Fergio Bey' var
"Fergio House” adlı grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor. Başta Büyükçekmece olmak üzere “malikâne” dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar. Bu partilere katılanlar belli kurallara göre seçiliyor. “Fergio Bey” adını kullanan ve ‘saygın’ bir işinsanı olduğunu söyleyen biri tarafından yönetilen grup, kendini “şirket” veya “proje” olarak tarif ediyor. ‘Onlyfans’ isimli uygulama için de içerik üretiyorlar. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışverişler yapıyorlar.
Sosyal medyadan “+18” videolar yayıyorlar
Instagram’da 100 bine yakın takipçileri var. Paylaştıkları “+18” videoların izlenme ve yorumlanma sayıları oldukça yüksek. Üyelerinin faaliyetlerinin tamamen “rızaya dayalı” olduğunu vurguluyorlar. Bir parti davetiyesinde “Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz” yazıyor.
Gerçek kimliğimle bilinirsem...
Fergio Bey adlı kişi, grubun hesabında paylaşılan bir videoda kendini “normal hayatında saygı gören bir kişi” diye tarif ediyor. Sesini dijital olarak değiştiren yüzü maskeli grup lideri, ‘proje’ diye bahsettiği faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: “Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum.