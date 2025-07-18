18 Temmuz 2025 il il hava durumu tahminleri yayınlandı! O kentlerde yerel sağanak görülecek...

18 Temmuz hava tahminlerine göre; Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.