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'+18 logosu koyun'! Skandal geceyle ilgili Arda Turan Exxen'e ilk kez konuştu: Taciz, şiddet, hastane basma...

'+18 logosu koyun'! Skandal geceyle ilgili Arda Turan Exxen'e ilk kez konuştu: Taciz, şiddet, hastane basma...

3 yıl önce Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ile yaşadıklarıyla uzun süre gündem olan Arda Turan, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'+18 logosu koyun'! Skandal geceyle ilgili Arda Turan Exxen'e ilk kez konuştu: Taciz, şiddet, hastane basma...

Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platform Exxen'de Galatasaray için çekilen belgeselde sarı-kırmızılılarda uzun yıllar kaptanlık görevini üstlenen Arda Turan'a yer verildi.

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'+18 logosu koyun'! Skandal geceyle ilgili Arda Turan Exxen'e ilk kez konuştu: Taciz, şiddet, hastane basma...

Arda Turan’ın, Emirgan’daki bir mekanda Özlem Şahin’i taciz ettiği ve bunun üzerine eşi Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti. 

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'+18 logosu koyun'! Skandal geceyle ilgili Arda Turan Exxen'e ilk kez konuştu: Taciz, şiddet, hastane basma...

Sonrasında 34 yaşındaki futbolcu, Berkay’ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş ettiği ekranlara yansımıştı.

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'+18 logosu koyun'! Skandal geceyle ilgili Arda Turan Exxen'e ilk kez konuştu: Taciz, şiddet, hastane basma...

Arda Turan, 2018'de popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında geçen olayla ilgili de ilk kez konuştu.

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