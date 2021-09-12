'+18 logosu koyun'! Skandal geceyle ilgili Arda Turan Exxen'e ilk kez konuştu: Taciz, şiddet, hastane basma...
3 yıl önce Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ile yaşadıklarıyla uzun süre gündem olan Arda Turan, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platform Exxen'de Galatasaray için çekilen belgeselde sarı-kırmızılılarda uzun yıllar kaptanlık görevini üstlenen Arda Turan'a yer verildi.
Arda Turan’ın, Emirgan’daki bir mekanda Özlem Şahin’i taciz ettiği ve bunun üzerine eşi Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti.
Sonrasında 34 yaşındaki futbolcu, Berkay’ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş ettiği ekranlara yansımıştı.
Arda Turan, 2018'de popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında geçen olayla ilgili de ilk kez konuştu.