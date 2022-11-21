'18 kilo altınım var' demişti Kobra Murat evinin kapılarını açtı görenler hayrete düştü!

"Hepsi kendi emeğim"

'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.