'18 kilo altınım var' demişti Kobra Murat evinin kapılarını açtı görenler hayrete düştü!
Geçtiğimiz günlerde mal varlığı açıklaması yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" sözleriyle dikkat çekmişti. Birikimiyle çocuklarına ev ve yazlık alan Kobra Murat altınlarını da kasada tutuyor. Kobra Murat'ın altınları kadar evi de merak konusuydu. İşte Kobra Murat'ın görenleri şaşkına çeviren evi...
Ünlü şarkıcı Kobra Murat mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. "Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını söyleyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var" sözleriyle şaşırtmıştı.
"Torunumun biberonu bile altından"
"Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından" diyen Kobra Murat'ın evi de merak konusu oldu.
"Hepsi kendi emeğim"
'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.
Nalınları gösteren Kobra Murat "Bunlar sadece Topkapı Sarayı'nda var" diyerek şaşırttı.