18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı
Türkiye'nin her bölgesinden 400'ü aşkın pehlivanın katıldığı 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı.
Bahçelievler'de mehteran takımı ve başpehlivanlardan oluşan kortej, belediye binasından, yağlı güreş etkinliğinin yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ne yürüyerek halkı selamladı. Bu korteje Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı.
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek ve finalisti İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala'nın da katılım sağladığı etkinlik alanında, başpehlivanlar Mustafa Taş, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, İsmail Koç, Atilla Güzel ve Faruk Akkoyun gibi önemli sporcular da kispet giydi.
Basın mensuplarına açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu etkinlikle, en önemli geleneksel sporlardan biri olan yağlı güreşi, gençlere ve çocuklara hatırlatmayı, yaymayı ve unutturmamayı amaçladıklarını söyledi.
Bahadır, "Güreş zaten bizim ata sporumuz ama yağlı güreş daha farklı. Burada başpehlivanlarımız var, 400'e yakın güreşçimiz var, şampiyonlarımız var. Gençlerimize, çocuklarımıza burada örnek olsunlar, spor bilinci aşılasınlar. Sadece kas gelişmesi değil ruh gelişmesi de önemli. Er meydanında zeka var, kondisyon var ama birbirine saygı da var. Bunu öğrensinler istiyoruz. Bunu bugün burada yaşatacağız. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir güreş diliyorum." diye konuştu.