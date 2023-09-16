18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı

Bahadır, "Güreş zaten bizim ata sporumuz ama yağlı güreş daha farklı. Burada başpehlivanlarımız var, 400'e yakın güreşçimiz var, şampiyonlarımız var. Gençlerimize, çocuklarımıza burada örnek olsunlar, spor bilinci aşılasınlar. Sadece kas gelişmesi değil ruh gelişmesi de önemli. Er meydanında zeka var, kondisyon var ama birbirine saygı da var. Bunu öğrensinler istiyoruz. Bunu bugün burada yaşatacağız. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir güreş diliyorum." diye konuştu.