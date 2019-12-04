+18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filmindeki rolü belli oldu
Dünyaca ünlü yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli yeni filminde hangi rolde oynayacağı belli oldu.
'Duvara Karşı' filmiyle büyük çıkış yakalayan ancak o ana kadar yetişkin filmlerinde oynayan oyuncu Sibel Kekilli ses getirecek yeni filmindeki rolüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Dünyaca ünlü yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli yeni filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynayacak.
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Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kekilli, filmde genç kızları terör örgütüne çekmeye çalışan bir kadını oynaması hakkında "Böyle insanlara hiçbir anlayış gösteremem ancak bunu neden yaptıklarını anlamak istiyorum" dedi.
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"Nerelisin diye soruyorlar"
Kekilli yaptığı açıklamalarda ayrıca günlük hayatta hep "Nerelisin" şeklinde ayrımcı sorulara muhatap kaldığını söyledi.
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