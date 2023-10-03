18 Eylül günü rapçi kılıklı bu "aptal herif" ile selfi çektiren TİP'liyi bulursam şunu soracağım

Evet, Türkiye İşçi Partili o TC vatandaşının kim olduğunu öğrenirsem soracağım bir soru var.

Ama önce bazı noktaları aydınlatayım da yanlış anlamalara neden olmasın.

Her şeyden önce “aptal” kelimesi bana ait değil.

Olay, 18 Eylül günü Paris’te geçti ve aynen şöyle oldu…

Tansu Özkök ( Sağda) aynı Komünist Parti bayramında köfte satıyor

Tansu Özkök ( Sağda) aynı Komünist Parti bayramında köfte satıyor

Eşim Tansu'nun köfte sattığı 100 yıllık komünist bayramı

O gün Paris’te Fransız Komünist Partisi’nin “Fete de l'Humanite” denilen geleneksel festivali vardı.

Kapitalist ülkelerde düzenlenen en büyük Komünist Parti festivalidir diyebiliriz.

1930 yılından beri de yapılıyor. Yani 100 yıla yakın bir geçmişi var.

Eşim Tansu ve ben de üç kere katıldık bu festivale. Tansu, öğrenci birliğine para toplamak için kurduğumuz stantta çalıştı.

1973 Fransız Komunist Partisi bayramı Soldan Prof. Raşit Kaya, Rahmi Saltuk, Necmiye Alpay, Zülfü Livaneli

Sürgündeki Zülfü Livaneli ve Rahmi Saltuk ile o bayramda tanıştık.

O festivale geçmişte Pink Floyd bile katıldı.

Che Guevara sokağından geçip Angela Davis sahnesine çıkan adam

İşte o festivalde bu yıl çok ilginç bir davetli vardı.

Başındaki bandana, kulağında küpe, ağır zincir takıları, elindeki yüzükleri, üzerindeki rengarenk mont ve ayağındaki ayakkabıları ile New York’un Bronx’undan çıkma bir hip hop yıldızı gibiydi.

Bu yılki “Fete de l'Humanite”nin yıldızı oydu.

18 Eylül günü festivalin yapıldığı alana gelip, “Che Guevara” adını taşıyan yoldan geçti ve Amerikan siyah hareketinin efsane ismi Angela Davis’in adını taşıyan sahneyi çıktı.

Tam sahneye çıkarken bir İşçi Partili

Ancak sahneye doğru yürürken, genç bir erkek gelip kendini tanıttı, imza aldı ve birlikte selfi yaptı.

Genç adam kendini “Türkiye İşçi Partisi’nin üyesi” olarak tanıttı.

Bu ayrıntıyı Fransız “Societe” dergisinin 28 Eylül-10 Ekim tarihli son sayısında, satırların arasında okudum.

İşte o TİP’linin kim olduğunu öğrenirsem mutlaka bir soru soracağım.

Tabii size önce Angela Davis sahnesine çıktığı anda büyük alkışlar alan rapçi kılıklı kişinin kim olduğunu söylemeliyim.

Adı Christian Smalls, herkes ona Chris diyor

Fotoğrafta gördüğünüz, bir Rap yıldızını anımsatan kişinin adı Christian Smalls…

Festivalde herkes onu “Chris” diye çağırıyordu ve o bir sendikacıydı.

Hem de bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük iki şirketinden biri olan ve yeni kapitalizmin yükselen küresel sembolü sayılan şirketlerden biri olan Amazon’un en büyük sendikasının başkanı.

New Jerseyli bir işçi.

Amazon’a “toplayıcı” olarak, yani en alt sıralardan girmiş.

Pandemi sırasında işinden çıkarılmış, sonra yeniden almak zorunda kalmışlar.

Şirketteki en büyük sendikanın kurulmasına öncülük etmiş.

Ve bugün ABD’de, şu an grevde olan otomotiv işçileri sendikasından sonra en büyük sendikalardan birini ortaya çıkaran ekipte yer almış.

Giydiği renkli montun arkasında ne yazıyor?

Giydiği montun arkasında şu yazıyor: “Eat the Rich”

Yani “Zenginleri ye”

Çok rahat bir insan.

“Bir zamanlar pamuk tarlalarında çalışan köleler ne idiyse bugün biz de oyuz” diyor.

Patronu Jeff Bezos hakkında şunu söylüyor:

“Onun için dünya; herkesi ezen, emirler veren rakamlardan ibaret…”

"49 defa terfi istedim, cevap bile vermediler"

Kendisi hakkında ise şunu söylüyor:

“Ben örnek bir çalışandım. Amazon’un üç ayrı deposu içinde en iyi rakamsal sonuçları tutturan insanlardan biriydim.”

- Öyleyse niye işten atıldı?

“Çünkü insanlara birer robot gibi bakamıyordum.”

İşe bir terfi alabilmek için 49 defa başvurmuş ama hiçbir cevap alamamış.

“Çünkü çok popüler ve çok siyahtım.”

Genç Fransız çalışanlar niye en çok onu alkışladı?

Şurası kesin, Amazon genç insanların çok ağırlıkta olduğu bir şirket.

Dolayısıyla o genç çalışanların gözünde, onlara yakın hip hop bir profil çok etkili olabilir.

Bu özelliği ile de “yükselen yeni sendikacı profilinin” dünyada sahneyi çıkışı olarak görebiliriz bu anlattığım kişiyi…

Tehlikenin farkındaki Amazon patronu, 4 milyon doları harcadı

Amazon şirketinin “yeni moda kapitalist yöneticileri” genç tehlikenin farkında.

Bugün kadar şirket içinde ve dışında Chris’i “aptal bir rapçi” olarak tarif ederek küçük düşürmek amacıyla 4 milyon dolar para harcamışlar.

Anladınız değil mi? Yazının başlığındaki, tırnak içindeki “aptal” kelimesi bana değil, Amazon yöneticilerine ait.

Chris asla rapçi kılıklı bir aptal değil

Bana göre Chris, “rap’çi kılıklı bir aptal” değil.

Yeni kapitalizmin sembol markası genç bir Amazon ise…

O kapitalizmle mücadele edecek yeni sendikacının da bu profilde bir genç olması normal.

Chris, yeni bir sendikacı tipi ama birgün Avrupa’da ve dünyada geçerli olan ve hâlâ Marksist gelenek üzerinde yürüyen “old school” sendikacı tipinin geleceğini ne kadar temsil edebilir?

Ben mahallenin çocuğuyum, sizin kravatlı sendikacılarınız gibi olamam

Tabii şu da var.

Paris’te sahnedeyken onu dinleyip alkışlayanların pek çoğu genç çalışanlardı. Chris onlara, “Ben sizin klasik sendikacılarınız gibi kravatlı, ağır ol da molla desinler türünden biri olamam. Ben mahallenin yeni çocuğuyum….” demişti.

Demek ki içinde gerçek bir hip hop ruhu da var.

Ama öyle aptal bir rapçi değil.

Marx'ın manifestoyu yazdığı yerde ne dedi?

Yazıda ilginç bir ayrıntı var.

Paris’e gelmeden önce Brüksel’e gitmiş.

Yani “Marx’ın manifestosunu yazdığı yere…”

Herkes ona, okuyup bilinçlenmesi için Marksizm'in temel kitaplarını gönderiyormuş.

Ama o Marksizm hakkında mesafeli bir düşünceye sahip.

“Marksizmin o kurallarını bugüne uygulamak mümkün değil” diyor.

Onunla selfi yapan TİP'li kim, öğrenirsem diyeceğim ki...

Gelelim yazımın başlığındaki konuya…

İşte bu okuduklarım nedeniyle tam sahneye çıkmadan önce onun yanına gidip konuşan ve selfi yapan Türkiye İşçi Partili gencin kim olduğunu öğrenirsem ona soracağım:

“Selfi çektirdiğin Chris, giderek yaşlı, popülist liderlerin berbat ettiği şu dünyada işçi hareketi için umut verici bir rol modeli olabilir mi?

Ve cümlemi şu soruyla tamamlamak isterdim:

“TİP’in başında rapçi kılıklı bir Erkan Baş’a hazır mısın?"